台湾货币市场：资金充裕令短率仍在低位，票券商月底缺口不大

* 月底效应并不明显

* 票券商缺口不大，仍积极扩充票源

* 短率持稳低位

记者 高洁如

路透台北5月29日 - 台湾银行间短率周三仍在低位。尽管月底脚步日近，但银行资金仍相当充裕，估计尽管有缴税的紧缩因素，月底的资金情势可望维持平稳。

资金调度人士表示，尤其是大型公营银行在陆续收到税款，资金满溢。但市场拆入一方力道疲弱，银行多苦于手中资金过剩，只能仰赖央行回收多余资金。此外，银行也表示，短票市场的票量又不多，这也让银行难以有效去化游资。

“拆出情况普通，没做很多。”一位大型民营银行业调度人士说。

根据财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日/14日及28日，而信用卡缴税金融机构缴入台银时间则为6月7日。

营业事业所得税及房屋税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库。去(2012)年个人综合所得税税收3,931亿台币；营所税3,677亿台币。

本地时间11:53时，台湾金融市场动态：

**台币兑美元走升1.02角分报29.955。

**台股 升0.85%，报8,333.21点；成交量 报506.07亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.39-0.42%，上日在0.370-0.430%。

**票券商努力增加票源**

在短票市场方面，大型票券商表示，银行游资仍多，短票数量难以满足银行买票需求。而银行自行进入短票初级市场买票，也使得次级市场的短票流通量变少。

部分票券商也说，为求能有较多的短票来源，已向特定银行购入可转让定存单，做为次级市场交易的来源。此外，尽管台股 近一个月以来表现较佳，证券公司的资金需求虽有小幅上升，但发行量增加的并不显着，增加票源仍然是票券商一大努力的方向。

“我们努力创造缺口，找票来卖。”一位大型票券商资金调度人士称。

票券商也表示，本周已是5月最后一周，缺口不大，并未感受到缴税紧缩的效应。

票券商与银行承作短票主要成交在0.68-69%；大致同上日。

周三存单到期57亿，周四为2,619.25亿、周五2,423.2亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负30亿台币，超额准备为1,608亿台币，加计前期1%的超额准备为2,439亿台币。

**公债RP司利率往区间低位靠拢**

债券市场附买回(RP)成交利率续往区间低档靠拢。资金调度人士指出，今日依旧有不少银行与投信要券，因公司债缺货，投信退而求其次将承作标的转移至利率较低的公债，虽然离月底仅剩两个交易日，但至今尚未感受到营业所得税缴交的紧缩效应。

不过大型票券商交易员称，一个月期公司债RP利率下调至0.60-0.62%后，要再继续调低即面临客户抗拒，预料0.60%整数关卡短期难破。可能要等到上市柜公司为准备现金股利发放，将银行定存解约转至货币市场时，才有进一步下滑的机会。

“这两天感觉蛮好谈的，公债RP利率从0.66%调至0.65%，没有客户反弹。”一位证券商交易员说。

他们认为，截至目前为止，并没有感受到月底紧缩因素的影响，银行与投信的资金仍相当充沛，尤其是投信的申购款持续流入市场，令公司债RP利率继续向区间低档靠拢。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.66%，上日在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，与上日同。