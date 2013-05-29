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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 12:15 BJT

东京汇市：澳元跌至两年低点，日圆因日股下滑而走高

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2853    1.2854     -0.01     -2.58    1.3194
 美元/日圆                     102.21    102.36     -0.15    +17.83     86.74
 欧元/日圆                     131.38    131.57     -0.14    +14.78    114.46
 美元/瑞郎                     0.9755    0.9768     -0.13     +6.55    0.9155
 英镑/美元                     1.5027    1.5040     -0.09     -7.53    1.6251
 美元/加元                     1.0406    1.0397     +0.09     +4.89    0.9921
 澳元/美元                     0.9562    0.9614     -0.54     -8.00    1.0393
 新西兰元/美                   0.8072    0.8071     +0.01     -2.55    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     97.760    98.410     -0.66     +8.47    90.130
 新西兰元/日                   82.510    82.610     -0.12    -41.41   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     153.62    153.95     -0.21     +9.09    140.82
 澳元/新西兰                   1.1847    1.1901     -0.45     -5.53    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
          
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 (编译 戴素萍; 审校 张荻)

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