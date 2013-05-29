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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 12:09 BJT

中国债市动态：中长债收益率略走高，因五年国债招标需求一般及股市走强

路透上海5月29日 - 中国银行间债市周三早盘中长债收益率小幅走高，稍早发行的五年固息国债中标利率虽符合预期，但需求情况一般，市场心态因此趋于谨慎，买盘较昨日降温。

交易员并指出，在良好的美国经济数据推动下，全球股市再度走强，从而削弱了避险情绪，令债市承压。

“收益率有点上行，受五年(国债招标)的结果带动。”上海一银行交易员称。

财政部周三招标发行的五年期固息国债中标利率完全符合市场预期。交易人士认为，国内经济复苏动力不足的现状，仍一定程度利好于中长端利率债，不过当前五年期国债绝对收益偏低抑制了部分机构一级参与意愿，致今日新债投标倍数创年内各期限记账式国债招标次低水平。

上述交易员并谈到，尽管资金面已经逐渐缓和，但全球股市在短线调整后重回强势，此外美联储缩减购债规模的预期不减，均令海外债市表现疲软，这亦对国内债市形成压制。

美国公债收益率周二升至13个月高位，因股市再创新高，且投资人担心美联储可能放缓大规模购债计划，在财政部的两年期公债标售中不愿买入更多。

二级市场上，剩余期限约4.62年的固息国债130001券最新成交对应收益率 在3.13%，上日尾盘为3.0950%。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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