中国债市动态：中长债收益率略走高，因五年国债招标需求一般及股市走强

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透上海5月29日 - 中国银行间债市周三早盘中长债收益率小幅走高，稍早发行的五年固息国债中标利率虽符合预期，但需求情况一般，市场心态因此趋于谨慎，买盘较昨日降温。
交易员并指出，在良好的美国经济数据推动下，全球股市再度走强，从而削弱了避险情绪，令债市承压。
“收益率有点上行，受五年(国债招标)的结果带动。”上海一银行交易员称。
财政部周三招标发行的五年期固息国债中标利率完全符合市场预期。交易人士认为，国内经济复苏动力不足的现状，仍一定程度利好于中长端利率债，不过当前五年期国债绝对收益偏低抑制了部分机构一级参与意愿，致今日新债投标倍数创年内各期限记账式国债招标次低水平。
上述交易员并谈到，尽管资金面已经逐渐缓和，但全球股市在短线调整后重回强势，此外美联储缩减购债规模的预期不减，均令海外债市表现疲软，这亦对国内债市形成压制。
美国公债收益率周二升至13个月高位，因股市再创新高，且投资人担心美联储可能放缓大规模购债计划，在财政部的两年期公债标售中不愿买入更多。
二级市场上，剩余期限约4.62年的固息国债130001券最新成交对应收益率 在3.13%，上日尾盘为3.0950%。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。