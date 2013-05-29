版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 12:06 BJT

路透基点：台湾信昌化工委托三家银行主办其25亿台币贷款案--RLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导称，台湾信昌化工已经委托中国信托商业银行、兆丰国际商业银行及台北富邦银行主办其25亿台币(8,300万美元)五年期贷款案。信昌化工为台湾水泥的全资子公司。

贷款价码料低于70个基点，可能在6月中旬或6月末启动。

一如此前报导，资金将用于再融资及营运资本。

信昌化工2008年12月签署完成一笔36.6亿台币五年期贷款，最高综合收益58.66个基点，利率较90天期次级市场商业票据加码55个基点。

信昌化工3月营业收入19亿台币，较上年同期减少9.2%。根据公司4月10日公布的资料，第一季营业收入53亿台币，较上年同期下滑14.9%。(完) (编译 王兴亚; 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐