路透基点：台湾信昌化工委托三家银行主办其25亿台币贷款案--RLPC

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导称，台湾信昌化工已经委托中国信托商业银行、兆丰国际商业银行及台北富邦银行主办其25亿台币(8,300万美元)五年期贷款案。信昌化工为台湾水泥的全资子公司。
贷款价码料低于70个基点，可能在6月中旬或6月末启动。
一如此前报导，资金将用于再融资及营运资本。
信昌化工2008年12月签署完成一笔36.6亿台币五年期贷款，最高综合收益58.66个基点，利率较90天期次级市场商业票据加码55个基点。
信昌化工3月营业收入19亿台币，较上年同期减少9.2%。根据公司4月10日公布的资料，第一季营业收入53亿台币，较上年同期下滑14.9%。(完) (编译 王兴亚; 审校 白云)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。