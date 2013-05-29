离岸人民币：点心债主导开发商债券发行，受人民币升值预期带动--穆迪

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透香港5月29日 - 穆迪投资周三表示，5月份点心债主导了中国房地产开发商的债券发行，四家获得评级的开发商所发行的以人民币计价的点心债总规模接近10亿美元，因市场对人民币升值的预期带动需求。
“四家获得评级的开发商发行的离岸债券总规模约达10亿美元，且均为以人民币计价的点心债。”穆迪分析师Franco Leung表示。
四家发行商包括花样年 、仁恒置地 、绿城中国 和宝龙地产 。
“人民币债券发行量上升，部分原因是市场对人民币升值预期带动需求走强。”Franco Leung称。
穆迪预期，该行评级的开发商于未来12个月的信贷情况应大致稳定。于5月份，该行评级的开发商当中有78%或31家的前景为稳定，而去年底则为20家。稳定前景展望反映经营环境改善、开发商的流动性增强，以及穆迪预期政府的调控措施可控。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。