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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 12:08 BJT

离岸人民币：点心债主导开发商债券发行，受人民币升值预期带动--穆迪

路透香港5月29日 - 穆迪投资周三表示，5月份点心债主导了中国房地产开发商的债券发行，四家获得评级的开发商所发行的以人民币计价的点心债总规模接近10亿美元，因市场对人民币升值的预期带动需求。

“四家获得评级的开发商发行的离岸债券总规模约达10亿美元，且均为以人民币计价的点心债。”穆迪分析师Franco Leung表示。

四家发行商包括花样年 、仁恒置地 、绿城中国 和宝龙地产 。

“人民币债券发行量上升，部分原因是市场对人民币升值预期带动需求走强。”Franco Leung称。

穆迪预期，该行评级的开发商于未来12个月的信贷情况应大致稳定。于5月份，该行评级的开发商当中有78%或31家的前景为稳定，而去年底则为20家。稳定前景展望反映经营环境改善、开发商的流动性增强，以及穆迪预期政府的调控措施可控。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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