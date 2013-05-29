中国货币市场：资金供给较宽隔夜回购续降，七天需求增加价格回升

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透上海5月29日 - 中国银行间市场周三质押式回购利率 隔夜品种大跌，但七天上涨。交易员表示，隔夜回落显示市场资金供给仍较宽裕，不过月末时点临近，七天品种可以跨月，机构需求增加带动其价格回升。
“今天资金挺宽的，七天是因为有些机构上周借的到期了，续的人比较多，而且有些是信用债质押跨月的，也要加点。”北京一商业银行交易员称。
他并指出，目前来看市场资金供应还算宽裕，大行仍在出钱，基金、保险、资管和券商等主要是资金需求方，而且到月底银行冲指标，一般会带动机构的存款额上升，但考虑毕竟是月末节点，财税缴款尚未完结，估计回购利率会在目前位置波动，再向下行的空间应不大。
根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0528 3.3486 -29.58 七天 3.7097 3.5423 +16.74 14天 3.7802 3.7766 +0.36 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9450 2.9250 +102.00 七天 3.8100 3.3000 +51.00 14天 3.8050 3.8500 -4.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1000 3.3700 -27.00 七天 3.6800 3.5300 +15.00 14天 3.8000 3.7500 +5.00 Shibor 其中:隔夜 3.0500 3.3500 -30.00 七天 3.6700 3.5030 +16.70 三个月 3.8821 3.8848 -0.27 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。