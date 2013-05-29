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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 12:19 BJT

中国货币市场：资金供给较宽隔夜回购续降，七天需求增加价格回升

路透上海5月29日 - 中国银行间市场周三质押式回购利率 隔夜品种大跌，但七天上涨。交易员表示，隔夜回落显示市场资金供给仍较宽裕，不过月末时点临近，七天品种可以跨月，机构需求增加带动其价格回升。

“今天资金挺宽的，七天是因为有些机构上周借的到期了，续的人比较多，而且有些是信用债质押跨月的，也要加点。”北京一商业银行交易员称。

他并指出，目前来看市场资金供应还算宽裕，大行仍在出钱，基金、保险、资管和券商等主要是资金需求方，而且到月底银行冲指标，一般会带动机构的存款额上升，但考虑毕竟是月末节点，财税缴款尚未完结，估计回购利率会在目前位置波动，再向下行的空间应不大。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0528 3.3486 -29.58 七天 3.7097 3.5423 +16.74 14天 3.7802 3.7766 +0.36 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9450 2.9250 +102.00 七天 3.8100 3.3000 +51.00 14天 3.8050 3.8500 -4.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1000 3.3700 -27.00 七天 3.6800 3.5300 +15.00 14天 3.8000 3.7500 +5.00 Shibor 其中:隔夜 3.0500 3.3500 -30.00 七天 3.6700 3.5030 +16.70 三个月 3.8821 3.8848 -0.27 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)

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