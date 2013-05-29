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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 15:28 BJT

中国期市：豆粕升至3月中旬来最高，进口到港迟缓与新作供应忧虑交织

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1309     52,290     -0.02      263,848 
         黄金(au)     1312     277.46     -0.37      108,914 
         螺纹钢 (rb)  1310      3,439     -1.49    2,243,676 
         橡胶 (ru)    1309     18,780     -1.93      199,680 
 大商所  豆粕 (m)     1309      3,387      2.02    1,387,368 
         豆油 (y)     1309      7,540      0.53      600,320 
         焦炭 (j)     1309      1,485     -1.79      270,034 
 郑商所  白糖 (sr)    1309      5,066     -1.13      575,340 
         棉花 (cf)    1309     20,135     -0.25       67,010 
 中金所  沪深300(if)  1306    2,627.2      0.10       93,685 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 张喜良)

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