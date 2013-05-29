版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 12:47 BJT

离岸人民币：汇丰银行称评估在台湾发行宝岛债，时机成熟即公布

路透台北5月29日 - 英国汇丰控股 旗下汇丰(台湾)周三表示，目前正评估于台湾发行人民币计价宝岛价，不过将等待外在时机成熟。

当路透向汇丰银行查询发行宝岛债意愿时，汇丰(台湾)商业银行总经理暨汇丰银行台湾区总裁李钟培透过公关部门表示，〞我们有在评估，只要外在时机成熟了即会公布。〞

但汇丰未给出发行计划细节。

本地媒体报导，渣打银行 总经理康晖杰上日已表示，将在未来一到三个月内发行宝岛债。

汇丰及渣打周一在新加坡出售15亿元人民币公司债，为人民币清算在新加坡上路后的首宗人民币债发行。

随着新加坡人民币清算服务启动，香港、台湾、新加坡三地的人民币业务竞争态势渐起。

台湾目前已有四档宝岛债发行，总额为28亿元人民币，规模尚小 。而此前已通过监管当局核可发行的德意志银行 ，却因与承销团难以就发行利率达成共识而延宕。

若汇丰及渣打发行计划加速，亦有望成为台湾首档由外银发行的宝岛债。(完)

(记者 林妙容; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐