离岸人民币：汇丰银行称评估在台湾发行宝岛债，时机成熟即公布

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透台北5月29日 - 英国汇丰控股 旗下汇丰(台湾)周三表示，目前正评估于台湾发行人民币计价宝岛价，不过将等待外在时机成熟。
当路透向汇丰银行查询发行宝岛债意愿时，汇丰(台湾)商业银行总经理暨汇丰银行台湾区总裁李钟培透过公关部门表示，〞我们有在评估，只要外在时机成熟了即会公布。〞
但汇丰未给出发行计划细节。
本地媒体报导，渣打银行 总经理康晖杰上日已表示，将在未来一到三个月内发行宝岛债。
汇丰及渣打周一在新加坡出售15亿元人民币公司债，为人民币清算在新加坡上路后的首宗人民币债发行。
随着新加坡人民币清算服务启动，香港、台湾、新加坡三地的人民币业务竞争态势渐起。
台湾目前已有四档宝岛债发行，总额为28亿元人民币，规模尚小 。而此前已通过监管当局核可发行的德意志银行 ，却因与承销团难以就发行利率达成共识而延宕。
若汇丰及渣打发行计划加速，亦有望成为台湾首档由外银发行的宝岛债。(完)
(记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。