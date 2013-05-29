中国汇市：人民币早盘随中间价走跌，恐慌性美元买盘入场加大市场分歧

* 人民币早盘随中间价走跌

* 疑似出现巨大客盘询价美元，一度引发市场恐慌性买盘

* 市场波动加大 交投非常活跃

路透北京5月29日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价继续走跌。隔夜美指大涨，人民币中间价继昨日走跌后再下调38个点子。早盘疑似巨大客盘突然入场询价购买美元，一度引发市场恐慌性美元买盘。市场波幅增大至100多个点子，价差亦加大，交投非常活络。

交易员称，隔夜美指大涨，是今天人民币中间价继续回调的原因。美国经济复苏趋势较明确，中间价两连跌，加上今天疑似巨大客盘入场询价美元，加大了市场对人民币走势的分歧。

“大家对人民币中间价的不确定的担忧在增加。”上海一股份银行员说，“买卖价差（Spread ）很宽，波幅加大至100个点左右，显示了市场对人民币走势分歧的加大。”

他称，因为大家认为人民币还要升值，因此昨天午盘可能有些人在做空美元。但昨晚美元指数大涨，美元空头便出来止损，出现汹涌的美元买盘，一路拉低人民币。但后来又纠结人民币长线还是要升值的，因此美元空头又原路返回。

华南一股份银行交易员说：“很长时间未见市场如此大的波动，市场非常活跃，总体购汇多于结汇。”

他并称，早上一开始，人民币贬值很厉害；疑似巨大客盘询价买美元的消息，一度引发市场恐慌性买盘，之后市场趋于平静。

但招商银行总行高级分析师刘东亮对路透说，今天人民币中间价回调得也不算多。人民币未来走升的趋势，如果从中间价看，不该有什么分歧。

他认为，人民币中间价表现得很明显，当美元贬值时，人民币中间价上调幅度较大；而当美元升值时，人民币中间价回调幅度则较小。显示央行有一个强烈的升值意图在里面。因此人民币从中间价看，升值的大方向仍然未变。

"人民币短期可能会出现明显波动，主要还是因为外管局的20号新规，现在已经到了临近实施的阶段，一些银行开始买一些美元的头寸。但是具体买入量有多大，不好估计；但预计即使大家去买美元，把人民币价格买下去了，也只是一个阶段现象。买盘结束后，人民币还是会回到升值的通道。”他称。

刘东亮特别提醒，人民币继续升值，可能会吸引海外投机力量去尝试做空人民币，因为现在看澳元跌幅较大，很多力量把做空澳元看成做空人民币的替代产品，包括之前铜价的下跌，都反应包括中国在内的新兴市场并不能支撑大宗商品的价格了，很可能也难以支撑自身的汇率了。

“投机者会把人民币逆市升值，当成一个战略性的机会。就像当年索罗斯做空英镑、泰铢。”他认为。

北京时间12:39，人民币兑美元即期报6.1274元，上日收报6.1215元。今日人民币兑美元中间价 为6.1856元，上日中间价为6.1818元。

东京汇市，美元周三在亚洲盘初全面上涨，稍早公布的美国经济数据强劲，推高美国公债收益率(殖利率)，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能提前退出宽松措施的预期升温，使得美元更具吸引力。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2290/40，上日尾盘为6.2270。

北京时间12:45，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1263/72元，上一交易日尾盘报6.1173元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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