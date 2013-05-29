《热点透视》信贷泡沫的传言只是被部分夸大了

3）条款和条件对借款人而言过于慷慨？在热门市场，发行方能获得更高的杠杆比率和更宽松的贷款条件。目前，这两种情况都存在。

据LPC显示，美国所支持杠杆收购交易的债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比今年和去年平均为5.5倍，高于2009年的4.2倍。不过这仍低于2007年杠杆收购交易高峰时期平均的6.5倍。此外，所谓的低门槛贷款发行规模已飙升至历史高位。这类贷款使得借款人获利下降之时，贷款人的执行权很小或者没有。根据摩根士丹利，尤其对贷款人不利的实物偿付债券(PIK)贷款，去年的发行规模较2010年增长约12倍。

泡沫评分：9

4）金融工程师过于活跃？在上一次信贷泡沫期间，银行的金融工程师创造了富有想象力的证券--担保债务凭证(CDO)、结构性投资载体和复杂的金融衍生品，以此充实杠杆并向市场注入流动性。2006年，全球CDO发行规模达到0.5万亿(兆)美元。美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)数据显示，今年第一季仅有235亿美元投放市场。

的确，上市交易基金(ETF)正在蓬勃发展，但其中多半没有使用杠杆。然而，ETF还未经历低迷期，抛售狂潮如若来临或将导致市场崩溃。就算金融工程势微，共同基金等散户所持有的基金规模扩张仍有可能成为动乱的源头。

泡沫评分：4

5）投资者过于自满？当信贷条件宽松的时候，甚至最弱的公司也能找到资金。这抑制住了违约并酿成了投资者的自满情绪。2007年未偿债的违约率不到1%，两年之后这个比率超过了8%。

央行提供的低息资金使违约率偏低，即使国内生产总值(GDP)增速已经放缓。根据德意志银行数据，过去40年B级债的平均违约率为5%，过去10年即便历经两次金融危机，违约率却仅为1.6%。在如今信贷风险下降的环境下，投资者定然会草率行事。

泡沫评分：7