版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 13:32 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元/美元下跌，支撑位被攻克

0519GMT

* 澳元/美元下跌0.58%，澳元兑新西兰元跌0.24%，美元/日圆、欧元/日圆及欧元/美元持平

* 亚洲股市多数上扬，尾随美股升势，日经指数上涨0.68%

* 澳元兑美元在0.9580下方的停止单遭触发，0.9550的障碍被攻克

* 澳元兑新西兰元低见1.1843，2008-2011年升势的61.8%回档位在1.1850

* 关注瑞典第一季GDP、德国就业报告及加拿大央行政策决定。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐