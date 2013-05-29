路透基点：新世界酒店投资筹办80-90亿港元三年期贷款--RLPC

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导称，由新世界发展有限公司分拆的新世界酒店投资有限公司(NW Hotel Investments Ltd)准备筹办一笔80-90亿港元(10.3-11.6亿美元)的三年期贷款，以配合其8-10亿美元的上市计划。
中国银行(香港)、德意志银行、汇丰银行、摩根大通和渣打银行担任牵头行，此前由鹰君集团分拆的朗廷酒店投资(Langham Hospitality Investments)最近刚完成一项68亿港元的贷款。
朗廷酒店投资这笔三年期的贷款案有12家银行参与，其中包括三家牵头行--花旗、德意志银行和汇丰。这项融资高级银团阶段的综合收益为168个基点。
银行人士预计新世界酒店投资这笔贷款的综合收益将相对缩减25-30个基点，因为其相关资产质量好于朗廷酒店。新世界酒店投资旗下的信托资产将包括香港君悦酒店、香港万丽海景酒店、香港尖沙咀凯悦酒店。
朗廷酒店的资产包括朗廷酒店、朗豪酒店及逸东酒店。该贷款获得了超额承贷，在高级银团阶段已有九家银行加入，共承贷90亿港元。
朗廷酒店投资5月22日通过香港IPO融资42.6亿港元，招股价定为每股5港元，2013年配息率相当于6.075%。鹰君承诺在朗廷酒店持股不低于51%。
朗廷酒店将是香港首个专注于酒店行业的固定单一投资信托，，成立初衷就是拥有并投资酒店资产，侧重于投资亚洲已建成酒店。(完) (编译 李爽; 审校 蔡美珍)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。