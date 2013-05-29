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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 14:24 BJT

路透基点：新世界酒店投资筹办80-90亿港元三年期贷款--RLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导称，由新世界发展有限公司分拆的新世界酒店投资有限公司(NW Hotel Investments Ltd)准备筹办一笔80-90亿港元(10.3-11.6亿美元)的三年期贷款，以配合其8-10亿美元的上市计划。

中国银行(香港)、德意志银行、汇丰银行、摩根大通和渣打银行担任牵头行，此前由鹰君集团分拆的朗廷酒店投资(Langham Hospitality Investments)最近刚完成一项68亿港元的贷款。

朗廷酒店投资这笔三年期的贷款案有12家银行参与，其中包括三家牵头行--花旗、德意志银行和汇丰。这项融资高级银团阶段的综合收益为168个基点。

银行人士预计新世界酒店投资这笔贷款的综合收益将相对缩减25-30个基点，因为其相关资产质量好于朗廷酒店。新世界酒店投资旗下的信托资产将包括香港君悦酒店、香港万丽海景酒店、香港尖沙咀凯悦酒店。

朗廷酒店的资产包括朗廷酒店、朗豪酒店及逸东酒店。该贷款获得了超额承贷，在高级银团阶段已有九家银行加入，共承贷90亿港元。

朗廷酒店投资5月22日通过香港IPO融资42.6亿港元，招股价定为每股5港元，2013年配息率相当于6.075%。鹰君承诺在朗廷酒店持股不低于51%。

朗廷酒店将是香港首个专注于酒店行业的固定单一投资信托，，成立初衷就是拥有并投资酒店资产，侧重于投资亚洲已建成酒店。(完) (编译 李爽; 审校 蔡美珍)

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