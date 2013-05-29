路透基点：统一企业中国控股2亿美元贷款案完成额度分配--RLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，统一企业中国控股的2亿美元五年期贷款案已经完成额度分配。

此前报导，贷款规模为1亿美元。

牵头行兼簿记行中国信托商业银行、兆丰国际商业银行(文件准备行)、瑞穗实业银行(额度行)和三井住友银行各自承贷2,350万美元。

美银美林和台北富邦商业银行分别承贷2,250万美元，亦获得牵头行兼簿记行头衔。澳新银行(澳盛银行)承贷1,850万美元，也获得牵头行兼簿记行头衔。

玉山商业银行和元大商业银行作为牵头行，各自承贷1,500万美元。

副牵头行中国输出入银行承贷750万美元，上海商业储蓄银行承贷500万美元。

贷款案定于6月3日签约。

一如此前报导，此笔定期贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过38个基点，借款方将支付所有超过的利率部分。承贷3,000万美元或以上的银行获得25个基点的最高费用，获得牵头行兼簿记行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行以及承贷1,000-1,900万美元的银行分别获得15个基点与10个基点的最高费用。

这笔无担保贷款有四年的宽限期，随后每隔半年共分三次偿还，其中前两次分别偿还贷款总额的30%，第三次偿还40%。

统一企业中国控股在2012年7月签署了一笔1.7亿美元五年期无担保循环贷款协议，利率为较两个月、三个月或六个月Libor加码105个基点，最高费用为25个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过38个基点，借款方将支付所有超过的利率部分。