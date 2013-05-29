路透基点：统一企业中国控股2亿美元贷款案完成额度分配--RLPC

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，统一企业中国控股的2亿美元五年期贷款案已经完成额度分配。
此前报导，贷款规模为1亿美元。
牵头行兼簿记行中国信托商业银行、兆丰国际商业银行(文件准备行)、瑞穗实业银行(额度行)和三井住友银行各自承贷2,350万美元。
美银美林和台北富邦商业银行分别承贷2,250万美元，亦获得牵头行兼簿记行头衔。澳新银行(澳盛银行)承贷1,850万美元，也获得牵头行兼簿记行头衔。
玉山商业银行和元大商业银行作为牵头行，各自承贷1,500万美元。
副牵头行中国输出入银行承贷750万美元，上海商业储蓄银行承贷500万美元。
贷款案定于6月3日签约。
一如此前报导，此笔定期贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过38个基点，借款方将支付所有超过的利率部分。承贷3,000万美元或以上的银行获得25个基点的最高费用，获得牵头行兼簿记行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行以及承贷1,000-1,900万美元的银行分别获得15个基点与10个基点的最高费用。
这笔无担保贷款有四年的宽限期，随后每隔半年共分三次偿还，其中前两次分别偿还贷款总额的30%，第三次偿还40%。
统一企业中国控股在2012年7月签署了一笔1.7亿美元五年期无担保循环贷款协议，利率为较两个月、三个月或六个月Libor加码105个基点，最高费用为25个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过38个基点，借款方将支付所有超过的利率部分。
借款方为台湾统一企业的香港上市分支。(完) (编译 许娜; 审校 高琦)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。