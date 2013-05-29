表格：外资及陆资在台股买超26.7亿台币，由卖转买

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透台北5月29日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超26.7亿台币；上日修正后为卖超40.44亿台币。
三大法人今日合计买超32.7亿台币，上交易日修正后为卖超38.16亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
5/29 +26.70 +5.18 +0.82 +32.70
5/28 -40.44r +2.16 +0.11r -38.16r
5/27 +0.54r +10.24 -8.99r +1.79r
5/24 -42.23r -17.50 -11.35r -69.08r
5/23 -81.63 -28.08 -10.75r -120.46r
5/22 +42.65r +7.07 -9.43r +40.28r
5/21 +18.72r +5.35 -5.92r +18.15r
5/20 +35.41 +6.40 -9.86r +31.95r
5/17 +29.44r +7.78r -11.85r +25.37r
5/16 +80.64r +27.52r -1.83r +106.33r
5/15 +50.32 +5.51 -7.83r +48.01r
5/14 +74.18 -5.05 -14.03r +55.10r
5/13 +34.18 -6.79 -7.15r +20.24r
5/10 +59.13r -0.21 -8.52r +50.40r
5/9 +79.30r -0.39 -8.97r +69.94r
5/8 +158.00r +3.08r -9.30r +151.78r
5/7 +75.95 -11.26 -13.20r +51.48r
5/6 +33.66 +8.08 -3.82r +37.92r
5/3 +46.34r +0.14 -12.52r +33.96r
5/2 +79.57 +8.34 -5.07r +82.84r
本月累计 +762.44 +27.56 -159.47 +630.53
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。