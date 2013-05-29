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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 15:02 BJT

表格：外资及陆资在台股买超26.7亿台币，由卖转买

路透台北5月29日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超26.7亿台币；上日修正后为卖超40.44亿台币。

三大法人今日合计买超32.7亿台币，上交易日修正后为卖超38.16亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

5/29 +26.70 +5.18 +0.82 +32.70

5/28 -40.44r +2.16 +0.11r -38.16r

5/27 +0.54r +10.24 -8.99r +1.79r

5/24 -42.23r -17.50 -11.35r -69.08r

5/23 -81.63 -28.08 -10.75r -120.46r

5/22 +42.65r +7.07 -9.43r +40.28r

5/21 +18.72r +5.35 -5.92r +18.15r

5/20 +35.41 +6.40 -9.86r +31.95r

5/17 +29.44r +7.78r -11.85r +25.37r

5/16 +80.64r +27.52r -1.83r +106.33r

5/15 +50.32 +5.51 -7.83r +48.01r

5/14 +74.18 -5.05 -14.03r +55.10r

5/13 +34.18 -6.79 -7.15r +20.24r

5/10 +59.13r -0.21 -8.52r +50.40r

5/9 +79.30r -0.39 -8.97r +69.94r

5/8 +158.00r +3.08r -9.30r +151.78r

5/7 +75.95 -11.26 -13.20r +51.48r

5/6 +33.66 +8.08 -3.82r +37.92r

5/3 +46.34r +0.14 -12.52r +33.96r

5/2 +79.57 +8.34 -5.07r +82.84r

本月累计 +762.44 +27.56 -159.47 +630.53

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

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