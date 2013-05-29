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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 14:22 BJT

澳新汇市：澳元跌至19个月低点，走势仍脆弱

他预期澳元长期将在0.85至0.90美元之间。

交易商称，在0.9550附近有期权障碍，在略下方有较大量的停止单。若跌破该水准，将下看2011年10月以来最低水准0.9388。

数据显示，澳洲第一季建筑完工价值经季节调整后较前季意外下降2%，此前预期上涨1%。

该疲弱数据只是加深了对澳洲经济可能过度倚赖房市复苏，来抵销矿业投资热潮结束的担忧。

市场已提高对澳洲央行进一步放宽政策的预期。市场认为，澳洲央行于6月4日举行月度政策会议时，约有25%的机率会降息至创纪录低点2.5%。

新西兰元兑美元 下跌约0.3%至日低0.8050，受澳元疲弱所累。

新西兰元兑美元最新报0.8070，接近6-4月升势的重要回档位。

澳元兑新西兰元 下跌0.5%，触及四年半低位约1.1840新西兰元，因澳新两国利率前景南辕北辙。(完)

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