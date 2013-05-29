中国经济：节能家电财政补贴政策6月1日到期停止执行--财政部

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透北京5月29日 - 中国财政部周三发布关于停止节能家电补贴推广政策的通知称，从2013年6月1日起，消费者购买包括空调等五类节能家电产品不再享受中央财政补贴政策。
为扩大国内需求促进节能减排，2012年6月，中国采用财政补贴方式推广空调、平板电视、电冰箱、洗衣机、热水器五类高效节能家电，推广期暂定一年。
通知称，节能家电推广企业应尽快收集和整理产品生产、销售情况，及时将相关信息填报至“节能产品惠民工程信息系统”；同时编制年度补贴资金清算报告，报企业注册所在地财政、发展改革、工业和信息化主管部门审核后，于2013年6月30日前将逐级上报至财政部、发展改革委、工业和信息化部。
财政部、发展改革委、工业和信息化部将根据企业上报数据和相关审核情况，对补贴资金进行清算。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。