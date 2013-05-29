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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 14:20 BJT

韩国股市：收于两个月高点，站上2,000点大关

路透首尔5月29日 - 韩国股市周三收在两个月高位，受助于海外投资者回归以及养老基金的持续需求；权重的科技和汽车类股涨势强劲，给大盘提供了支持。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收涨0.75%，报2,001.20点。(完)

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