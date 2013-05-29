欧元债市：德债续跌，因预期美联储或缩减刺激举措

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
投资者周三将关注德国失业和通胀数据，借以评估该国经济状况；与此同时，欧洲央行(ECB)也在考虑下个政策行动。
德债期货 下跌43个跳动点，报143.39。
“德债期货跌穿了144.22，所以即使其走高，但市场环境对债券来说依旧是负面的，”KBC分析师Piet Lammens说。
“如果债市走升，那么可能会出现逢高卖出的现象。”
Lammens称，较长期内需留意的下一个德债水准是62%回档位142.44。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 许娜/杜明霞)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)