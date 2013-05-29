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债券 | 2013年 5月 29日 星期三 14:41 BJT

欧元债市：德债续跌，因预期美联储或缩减刺激举措

投资者周三将关注德国失业和通胀数据，借以评估该国经济状况；与此同时，欧洲央行(ECB)也在考虑下个政策行动。

德债期货 下跌43个跳动点，报143.39。

“德债期货跌穿了144.22，所以即使其走高，但市场环境对债券来说依旧是负面的，”KBC分析师Piet Lammens说。

“如果债市走升，那么可能会出现逢高卖出的现象。”

Lammens称，较长期内需留意的下一个德债水准是62%回档位142.44。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 许娜/杜明霞)

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