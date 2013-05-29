投行观点：中国汽车市场今年增速回升，但两三年后或会持续十年零增长--瑞银

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透上海5月29日 - 全球知名投行瑞银 亚太区汽车行业研究主管侯延琨周三表示，在连续两年低增长后，中国汽车市场今年将会出现恢复性成长，增速达10-15%，不过这种荣景并不会持续太久，2015年或2016年之后，中国将会出现长达十年左右的零增长。
他指出，随着近阶段国内新产能不断投产，行业产能利用率将会下降。以往，各家企业往往以产能利用率高这个有利因素来抵销人工成本、车价下降等负面因素，随着产能利用率的下降，中国汽车公司的利润率亦会有所下滑。
他对于中国汽车行业仍维持“中性”的评级，但各家公司表现将会分化，不会齐涨齐跌，“有人会潜水，有人会活下来，还有些人会辉煌。”
“乘用车市场今年增速10-15%，这是对过去两年的回补...2015或2016年将进入一个平台期，会持续很久。”他表示。
2012年中国销售汽车1,930.64万辆，同比增长4.33%;其中乘用车销量达1,549.52万辆,同比增长7.07%。中国汽车工业协会年初曾预期，今年中国汽车市场料增长7%。而前四个月数据显示,中国汽车销量上升13.2%，总计727万辆。
他解释说，若从汽车普及率来看，中国目前仅8%，离欧美发达国家50%以上的水平差距很大，甚至连土耳其、马来西亚等国家20-30%的普及率都不如。但是中国基础设施的制约，使得国内汽车消费不得不放缓增长。
他指出，目前中国汽车保有量约8,000万辆，按现有每年2,000万辆的销量来计,三四年后中国汽车保有总量可能翻一倍。但是国内城市的基建速度扩张有限，城市道路三四年内仅能增长一至两成，许多城市将无法容纳每年这么大规模的汽车增长数量，未来还会有更多城市加入汽车限购阵营，天津、杭州等城市可能入选。
他还认为，中国汽车公司的利润率已见顶，原因在于其产能利用率这个业绩提振因素减弱。此前产能利用率高企抵消了很多不利因素。但是近阶段新厂陆续投产必然会使国内车厂的产能利用率下滑。
“价格下滑、人力成本继续上涨、零部件本地化已至极限、再加上产能利用率下滑，汽车股未来的正面因素并不多。”他说。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。