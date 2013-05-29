路透基点：七家银行参与香港丽新发展将军澳土地融资案--RLPC

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，七家银行已经参与香港丽新发展有限公司21.2亿港元(2.73亿美元)四年期贷款案。
这七家银行为恒生银行(承贷4.5亿港元)、东亚银行(3.6亿港元)、工银亚洲(3.6亿港元)、上海浦东发展银行(3.4亿港元)、星展银行(2.5亿港元)、澳新(澳盛)银行(2.1亿港元)、以及上海商业银行(1.5亿港元)。
一如此前报导，该笔贷款用于丽新发展为其将军澳土地项目进行融资，贷款规模原先计划为38亿港元。
丽新最初与新鸿基地产前董事长郭炳湘联合寻求贷款。但郭炳湘随后决定用自有资金来为项目融资，丽新因此独立进行融资。郭炳湘原已为其借款取得银行担保。
贷款规模缩小后条款仍然不变。承贷5亿港元及以上的银行将获得200个基点的综合收益，先行费用120个基点。利率为香港银行同业拆息利率(Hibor)加码170个基点。
消息人士透露，规定贷款成数不能高于65%。资金将通过特殊目的公司Strongly Ltd进行筹措。
丽新发展与郭炳湘以50-50合资，出价28.1亿港元击败其他发展商，买下这块住宅用地。丽新发展先前表示，总投资成本将达60亿港元。
去年10月，丽新发展签约完成一笔22亿港元三年期贷款，综合收益约250个基点,利率较Hibor加码200个基点。(完) (编译 王兴亚; 审校 许娜/高琦)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。