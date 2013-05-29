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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 14:47 BJT

路透基点：七家银行参与香港丽新发展将军澳土地融资案--RLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，七家银行已经参与香港丽新发展有限公司21.2亿港元(2.73亿美元)四年期贷款案。

这七家银行为恒生银行(承贷4.5亿港元)、东亚银行(3.6亿港元)、工银亚洲(3.6亿港元)、上海浦东发展银行(3.4亿港元)、星展银行(2.5亿港元)、澳新(澳盛)银行(2.1亿港元)、以及上海商业银行(1.5亿港元)。

一如此前报导，该笔贷款用于丽新发展为其将军澳土地项目进行融资，贷款规模原先计划为38亿港元。

丽新最初与新鸿基地产前董事长郭炳湘联合寻求贷款。但郭炳湘随后决定用自有资金来为项目融资，丽新因此独立进行融资。郭炳湘原已为其借款取得银行担保。

贷款规模缩小后条款仍然不变。承贷5亿港元及以上的银行将获得200个基点的综合收益，先行费用120个基点。利率为香港银行同业拆息利率(Hibor)加码170个基点。

消息人士透露，规定贷款成数不能高于65%。资金将通过特殊目的公司Strongly Ltd进行筹措。

丽新发展与郭炳湘以50-50合资，出价28.1亿港元击败其他发展商，买下这块住宅用地。丽新发展先前表示，总投资成本将达60亿港元。

去年10月，丽新发展签约完成一笔22亿港元三年期贷款，综合收益约250个基点,利率较Hibor加码200个基点。(完) (编译 王兴亚; 审校 许娜/高琦)

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