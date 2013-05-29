澳洲股市：微幅收高，高收益股跌势限制大盘涨幅

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透悉尼5月29日 - 澳洲股市周三微升0.1%，矿业股领涨，因澳元降至19个月低位，且美股提振投资者信心，均支撑市场；但高收益股票的跌势限制大盘涨幅。
澳元兑美元周三跌至19个月最低位，此前强劲美国经济数据加强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快开始削减刺激计划的憧憬。
必和必拓 攀升2.6%，力拓 涨3.4%。
据最新数据，澳洲指标S&P/ASX 200指数 上涨4.1点，收报4,974.7点。该指数周二上涨0.2%，终结五日连跌。
金融类股收低，其中澳洲国民银行 跌1.8%，澳洲联邦银行(CBA) 挫低2.5%。(完)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。