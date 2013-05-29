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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 14:39 BJT

澳洲股市：微幅收高，高收益股跌势限制大盘涨幅

路透悉尼5月29日 - 澳洲股市周三微升0.1%，矿业股领涨，因澳元降至19个月低位，且美股提振投资者信心，均支撑市场；但高收益股票的跌势限制大盘涨幅。

澳元兑美元周三跌至19个月最低位，此前强劲美国经济数据加强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快开始削减刺激计划的憧憬。

必和必拓 攀升2.6%，力拓 涨3.4%。

据最新数据，澳洲指标S&P/ASX 200指数 上涨4.1点，收报4,974.7点。该指数周二上涨0.2%，终结五日连跌。

金融类股收低，其中澳洲国民银行 跌1.8%，澳洲联邦银行(CBA) 挫低2.5%。(完)

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