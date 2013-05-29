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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 15:00 BJT

新兴汇市：菲律宾披索触及九个月低点，美联储政策疑虑打压亚币

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 日圆                       102.16     102.38      +0.22     -15.05      86.79
 坡元                       1.2689     1.2705      +0.13      -3.70     1.2219
 台币                       29.980     30.057      +0.26      -2.82     29.136
 韩元                      1132.35    1126.90      -0.48      -5.45    1070.60
 泰铢                        30.14      30.01      -0.43      +1.56      30.61
 菲律宾披索                  42.32      41.95      -0.86      -2.99      41.05
 印尼卢比                  9810.00    9790.00      -0.20      -1.83    9630.00
 印度卢比                    56.20      55.96      -0.43      -2.15      54.99
 马币                       3.0650     3.0425      -0.73      -0.23     3.0580
 人民币                     6.1279     6.1215      -0.10      +1.67     6.2303
    (完)
        
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 (编译 王兴亚; 审校 王冠中)

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