全球金属：Freeport印尼将重启巴布亚省露天矿场采矿作业

路透雅加达5月29日 - 一位Freeport McMoRan Copper & Gold 的发言人士周三称，该公司已决定重启其位于印尼的全球第二大铜矿的部分生产。逾两周前该铜矿坑道发生坍塌导致28人丧生。

Freeport印尼分公司主管Rozik Soetjipto表示，公司将花两至三日时间重启Grasberg矿区露天矿场的采矿作业。

但她表示，地下矿场仍然停止生产，直到完成彻底的安全检查。

Freeport于5月15日暂停了Grasberg矿区的运作，因前一天该矿区非主要生产作业区的一处坑道训练区发生坍塌，38名工人身陷其中，成为印尼历来最严重的矿灾之一。

Grasberg的露天矿场通常每天约生产14万吨铜矿石；地下矿场产出则有8万吨。印尼政府周二同意恢复露天矿场的生产。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)