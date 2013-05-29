全球金属：Freeport印尼将重启巴布亚省露天矿场采矿作业

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透雅加达5月29日 - 一位Freeport McMoRan Copper & Gold 的发言人士周三称，该公司已决定重启其位于印尼的全球第二大铜矿的部分生产。逾两周前该铜矿坑道发生坍塌导致28人丧生。
Freeport印尼分公司主管Rozik Soetjipto表示，公司将花两至三日时间重启Grasberg矿区露天矿场的采矿作业。
但她表示，地下矿场仍然停止生产，直到完成彻底的安全检查。
Freeport于5月15日暂停了Grasberg矿区的运作，因前一天该矿区非主要生产作业区的一处坑道训练区发生坍塌，38名工人身陷其中，成为印尼历来最严重的矿灾之一。
Grasberg的露天矿场通常每天约生产14万吨铜矿石；地下矿场产出则有8万吨。印尼政府周二同意恢复露天矿场的生产。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。