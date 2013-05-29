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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 15:29 BJT

全球金市：金价在中国需求支撑下微升，黄金ETF资金持续外流限制涨幅

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1385.29 5.04 +0.37 -17.27

现货银 22.24 0.01 +0.04 -26.55

现货铂金 1459.74 2.24 +0.15 -4.90

现货钯金 750.00 -5.00 -0.66 8.38

COMEX期金 1385.00 6.10 +0.44 -17.35 19965

汇率

欧元/美元 1.2861

美元/日圆 102.10

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)

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