香港热股：西王糖业公布转型后首个房地产项目，复牌股价暴涨近48%

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透香港5月29日 - 西王糖业控股有限公司 公布其转型后首个房地产发展项目后，周三午盘复牌股价一度暴涨47.5%至近一年零九个月以来的高位。多家“借壳”内房股亦表现造好，表现优于一、二线的大型内房股。
西王糖业原来在在中国从事玉米加工，生产淀粉糖及玉米副产品业务，公司上周宣布，将上述业务出售予大股东兼主席王勇，并转型至物业开发。
该公司今天并宣布首个拟参与的房地产项目，其刚与青岛即墨市政府签订了框架协议，合作发展多用途物业开发项目，包括作为主要发展对象的火车站广场及商业、住宅及办公区域，地盘面积约2.32平方公里，暂定投资8亿美元。
该股早上停牌，午盘复牌后股价最高曾暴涨47.5%至1.8港元的自2011年8月中以来高位。
多家早前被“借壳”的内房股也逆市造好，获中国大型地产商--万达商业地产入主的恒力商业地产 最多升22%；招商地产 买壳的东力实业 曾升8%。但大型房地产股如中国海外 、华润置地 则偏软，中国海外曾跌近3%。
“天时、地利、人和下，我认为市场对这些股份是炒作因素较多，同时市场也憧憬壳公司获内地的母公司注资，”交银国际研究部副总裁何志忠表示。
他解释，近期内地开发商的销售仍算不俗，意味着它们于未来一、两年的入账收入应没太大问题。此外，近期不少内房股通过在港发债集资，且利息成本不算高，为它们提供资金来源；即使房产税阴霾存在，但这对房地产公司未算是致命的因素，因此为内房股带来一定的支持。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。