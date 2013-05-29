香港热股：西王糖业公布转型后首个房地产项目，复牌股价暴涨近48%

路透香港5月29日 - 西王糖业控股有限公司 公布其转型后首个房地产发展项目后，周三午盘复牌股价一度暴涨47.5%至近一年零九个月以来的高位。多家“借壳”内房股亦表现造好，表现优于一、二线的大型内房股。

西王糖业原来在在中国从事玉米加工，生产淀粉糖及玉米副产品业务，公司上周宣布，将上述业务出售予大股东兼主席王勇，并转型至物业开发。

该公司今天并宣布首个拟参与的房地产项目，其刚与青岛即墨市政府签订了框架协议，合作发展多用途物业开发项目，包括作为主要发展对象的火车站广场及商业、住宅及办公区域，地盘面积约2.32平方公里，暂定投资8亿美元。

该股早上停牌，午盘复牌后股价最高曾暴涨47.5%至1.8港元的自2011年8月中以来高位。

多家早前被“借壳”的内房股也逆市造好，获中国大型地产商--万达商业地产入主的恒力商业地产 最多升22%；招商地产 买壳的东力实业 曾升8%。但大型房地产股如中国海外 、华润置地 则偏软，中国海外曾跌近3%。

“天时、地利、人和下，我认为市场对这些股份是炒作因素较多，同时市场也憧憬壳公司获内地的母公司注资，”交银国际研究部副总裁何志忠表示。