中国经济：房地产和基建有望在短期内支撑经济增长--摩根士丹利

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透北京5月29日 - 在不少机构下调对中国今年经济增长预估之时，摩根士丹利却保持相对乐观，该投行大中华区首席经济学家乔虹周三表示，短期对中国经济仍较乐观，未来一两个季度投资方面的动力有望增强。
摩根士丹利维持对今年中国GDP同比增长8.2%的预估不变，并预计2011-15年中国经济平均潜在增长率为8.3%。
乔虹在媒体会上称，今年中国经济的走向主要取决于房地产和基建投资。“ 这两个部门如果今年增速起不来的话，对今年达到7.5%的目标...具有相当大的挑战。”
乔虹认为，在政策放权、投资审批机制在发生变化的背景中，不少审批权下放到地方，预计未来但到六个月时间会出现新一波的投资小高潮。
“这个高潮从地方政府来看非常有动机、动力，现在希望能恢复一些创收来源。经济学角度来讲这也未必是坏事，尤其是基建项目很大程度上能解决城市污染、拥堵问题，我们认为是可以支持的。”
房地产方面，她指出房地产开发商的资金比较宽松，而主要城市（北上广深以及武汉、南京、杭州和福州）库存降至10个月以下，开发商有开发动力，也有土地，房地产有希望恢复到较高投资水平。
乔虹并指出，今年以来，钢材中的长材去库存率好于去年，水泥价格逐渐回暖，发电状况也有所恢复，在一定程度上证实短期内对经济不必那么悲观。
近两个月来，显示经济复苏乏力的信号渐增，令部分市场人士担忧中国经济能否实现7.5%的增长目标，美银美林、渣打、瑞信、法兴银行等多家机构近期下调对中国2013年的GDP增长预估。
国际货币基金组织(IMF)周三再度调降中国今年成长率预估至7.75%。经济合作暨发展组织(OECD)亦将中国2013年经济增长率预估下调至7.8%，与去年实际增速一致，因全球不确定性环境之下中国内需走软。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。