中国经济：房地产和基建有望在短期内支撑经济增长--摩根士丹利

路透北京5月29日 - 在不少机构下调对中国今年经济增长预估之时，摩根士丹利却保持相对乐观，该投行大中华区首席经济学家乔虹周三表示，短期对中国经济仍较乐观，未来一两个季度投资方面的动力有望增强。

摩根士丹利维持对今年中国GDP同比增长8.2%的预估不变，并预计2011-15年中国经济平均潜在增长率为8.3%。

乔虹在媒体会上称，今年中国经济的走向主要取决于房地产和基建投资。“ 这两个部门如果今年增速起不来的话，对今年达到7.5%的目标...具有相当大的挑战。”

乔虹认为，在政策放权、投资审批机制在发生变化的背景中，不少审批权下放到地方，预计未来但到六个月时间会出现新一波的投资小高潮。

“这个高潮从地方政府来看非常有动机、动力，现在希望能恢复一些创收来源。经济学角度来讲这也未必是坏事，尤其是基建项目很大程度上能解决城市污染、拥堵问题，我们认为是可以支持的。”

房地产方面，她指出房地产开发商的资金比较宽松，而主要城市（北上广深以及武汉、南京、杭州和福州）库存降至10个月以下，开发商有开发动力，也有土地，房地产有希望恢复到较高投资水平。

乔虹并指出，今年以来，钢材中的长材去库存率好于去年，水泥价格逐渐回暖，发电状况也有所恢复，在一定程度上证实短期内对经济不必那么悲观。

近两个月来，显示经济复苏乏力的信号渐增，令部分市场人士担忧中国经济能否实现7.5%的增长目标，美银美林、渣打、瑞信、法兴银行等多家机构近期下调对中国2013年的GDP增长预估。