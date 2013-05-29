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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 15:38 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

泰国央行周三将指标利率下调25个基点至2.50%，一如市场预期；泰国央行委员一致做
出该降息决定。央行称，降息是因为经济面临下行风险；降息25个基点应可支撑经济增长及
应对风险。 
    
    日本央行总裁黑田东彦周三表示，全球政策制定者应该允许一些新兴国家采取资本管制
举措，来缓和金融危机的冲击，就像近来由发达国家所引发的危机。黑田东彦在日本央行主
办的央行官员和学者年度论坛上表示，与过去牵涉新兴国家的货币危机不同，最近这场危机
发源于美国和欧元区，随后才传播至许多新兴国家。 
    
    欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼在接受路透专访时表示，欧
洲央行正在研究提高银行业者的流动性的方法，而不是降息。诺沃特尼称他预计欧洲经济形
势最终会改善。诺沃特尼称，鉴于利率已经“非常之低”，重点应放在如何使银行业者更容
易获得流动性上，比如重振欧洲有资产担保的证券(ABS)市场，以及当这类资产充当抵押品
时，降低对这类资产的要求。 
        
            最新利率水准*                  最近一次变动
 美洲
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率7.50%                 2013年4月17日升25基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率2.75%              2013年5月7日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.50%              2011年3月10日降50基点
  泰国      一天期附买回利率2.50%          2013年5月29日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率7.25%                2013年5月3日降25基点
            附卖回利率6.25%                2013年5月3日降25基点
  印尼      隔夜存款利率(FASBI)5.75%       2012年2月9日下调25个基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.50%            2013年5月2日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率1.00%                2012年12月18日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一天期存款利率4.25%            2012年9月13日上调25基点
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.0%                 2012年7月20日降50基点
                                           
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25
 %。(完)
 
 (整理 洪曦)

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