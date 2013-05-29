版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 15:54 BJT

日本债市：公债价格走低，美联储或缩减刺激规模的预期打压美债

当日涨跌     上日
                                       最新报价    (基点)     收市价
                                                                 
 两年期公债                               0.145%       +1.5     0.130%
 五年期公债                               0.420%       +2.5     0.395%
 10年期公债                               0.935%       +3.0     0.905%
 20年期公债                               1.690%       +0.0     1.690%
 30年期公债                               1.830%       -0.5     1.835%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                 141.58      -0.26     141.84
                                                                      
 注1：公债期货涨跌为点数。                                   
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                  
 (完)
  
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    东京美债              日本公债市场              
    中国债市               台湾债市                  
    利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     
    

 (编译 李婷仪 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐