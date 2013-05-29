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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 15:37 BJT

表格：外资在韩国股市买超3,610亿韩元

路透首尔5月29日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超3,610亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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5月29日 361.0 -36.3 -289.0

5月28日 -55.6 99.3 -40.0

5月27日 46.6 99.2 -139.9

5月24日 -87.7 6.1 82.3

5月23日 -6.7 -197.9 205.6

5月22日 130.2 114.7 -231.0

5月21日 66.8 -70.0 10.4

5月20日 94.2 -140.5 56.0

5月16日 306.9 168.7 -465.0

5月15日 -39.5 89.2 -45.0

5月14日 162.1 123.6 -292.6

5月13日 -89.4 43.2 57.1

5月10日 -159.8 -256.1 414.5

5月 9日 141.7 182.5 -321.8

5月 8日 -268.1 126.4 182.7

5月 7日 -251.4 107.4 154.6

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本月以来 166.9 540.2 -518.7

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今年以来 -5,613.0 5,645.4 553.8

---------------------------------------------(完)

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