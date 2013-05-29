表格：外资在韩国股市买超3,610亿韩元

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透首尔5月29日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超3,610亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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5月29日 361.0 -36.3 -289.0
5月28日 -55.6 99.3 -40.0
5月27日 46.6 99.2 -139.9
5月24日 -87.7 6.1 82.3
5月23日 -6.7 -197.9 205.6
5月22日 130.2 114.7 -231.0
5月21日 66.8 -70.0 10.4
5月20日 94.2 -140.5 56.0
5月16日 306.9 168.7 -465.0
5月15日 -39.5 89.2 -45.0
5月14日 162.1 123.6 -292.6
5月13日 -89.4 43.2 57.1
5月10日 -159.8 -256.1 414.5
5月 9日 141.7 182.5 -321.8
5月 8日 -268.1 126.4 182.7
5月 7日 -251.4 107.4 154.6
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本月以来 166.9 540.2 -518.7
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今年以来 -5,613.0 5,645.4 553.8
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路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。