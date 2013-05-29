台湾债市：五年公债殖利率创逾一个半月收盘高点，亚洲盘美债殖利率接棒弹升

* 亚洲盘美债殖利率接棒弹升，台债上演多杀多走势 * 台湾基本面不佳，实质买盘料逢高承接补券 * 美债后市表现是牵动台债唯一因素 路透台北5月29日 - 台湾五年券102/2 殖利率周三明显弹升，创逾一个半月收盘高点。因美 国指标10年期公债 殖利率继昨晚升至13个月高位后，今日在亚洲交易时段仍持续弹升。交易商争 相出脱手中筹码，引发一波多杀多走势。 有交易商指出，今日在殖利率的弹升过程中，并未见到实质买盘大举进场的迹象，虽有银行逢高承接，预 料也是以短线交易为主。台债后市如何，还是要以美债表现马首是瞻，若是美国10年公债殖利率持续向2.40% 前波高点挺进，则台债殖利率也料将向3月初大弹行情的高点测试。明日102/2主要交投区间暂看在1.00-1.08% 。 “弹升接手的力道不强，这次不排除再出现类似3月大幅反弹的行情。”一位证券商交易主管说。 另一公股银行交易员则称，台湾基本面的复苏不如美国明显，因此美债殖利率急弹，不代表台债也有相对 的弹幅。预料逢高还是会吸引实质买盘的补券需求，因此殖利率要一次性突破3月初的高点不易。 今日102/2殖利率创下五年指标公债 殖利率3月中旬以来的盘中与收盘高点。前波盘中高点是3 月13日的1.0600%、收盘高点则是12日的1.0450%。 美国公债周三在亚洲市场继续下滑，10年期和30年期债券收益率延续升势，因随着美国经济形势改善，预 期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始考虑缩减货币刺激举措。10年期美债收益率 周三一度 高见2.235%，为2012年4月来最高，美国市场尾盘报2.172%，本月稍早低见1.61%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 2 102/4 +1.00 0.6100 0.6100-0.6100 0.5 5 102/2 +6.40 1.0300 0.9940-1.0300 497.5 10 102/6 +5.35 1.3425 1.3150-1.3425 26.0 20 102/3 +4.20 1.8500 1.8300-1.8500 2.0 交易商认为，美债近期因发表的经济数据优于预期，使得宽松货币政策将退场的疑虑不断升高。展望本周 ，周四美国将公布的第一季实质国内生产总值(GDP)修正值是否超乎预期，将是牵动债市走向的重要变数。 “美债是市场的领头羊，又非常有效率，一天再弹个10几、20基点不是不可能。”一证券商交易员说。 另一证券商交易主管则认为，台债还有10年增额券102/6R将在6月6日开始发行前交易的变数，届时若市场 气氛依旧偏空，殖利率有可能向1.40%关卡进行测试。 本周主要数据与国际事件包括周四美国公布上周初请失业金人数、4月成屋销售及第一季实质国内生产总 值修正值，周五美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主办的金融稳 定分析会议上发表讲话。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8500 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.3425 5 102/2 1.0300 2 102/4 0.6100 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)