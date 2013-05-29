更新版 1-新债招标：台湾台电10年无担债罕见未标出，受利率风险与核四停建变数影响

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
* 台电10年无担债罕见流标，因买盘下标过度分散
* 台电认为标售不理想，若状况持续将采银行借款应变
* 承销商指台电已失去公司债发行参考指标地位 (新增公司与承销商说法)
路透台北5月29日 - 台湾最大公司债发行单位--台电标售的10年期无担保公司债罕见地未能标出，公司财务部门人士周三表示，主要是因为买盘在意长期利率风险，且忧虑台湾第四座核能电厂前景。在下标过度分散、无法取得足够发债量的考量下，因此决定让10年券流标。
该不愿具名的台电人士称，虽然今年两次标售的利率都不甚理想，但还是在可接受的范围之内。下次还是会规划10年期的券种进行标售。倘若还是不理想，台电也可改采以银行借款等其他方案支应资金需求。
“你们(买盘)观望，我们也在观望啊，还没到饥不择食的地步。”该人士说。
对于核四停建的敏感议题，该人士认为，停建与否兹事体大，但不管结果如何，台电都是百分之百的国营企业，政府必须要出面解决。
“市场的不确定因素还挂在那边，若无法解决，我们就必须忍受较高的利率。”该人士说。
对于台电今年发债屡不顺遂，一证券商承销主管认为，过去台电一向是公司债发行最主要的参考指标，但这次连10年券都发不出来。“崩盘、一败涂地了。”
他认为，台电在核四问题疑虑未解决前，已经不适合当指标券，该角色将由台积电 、中油的公司债代替。
台电稍早公布，本次标售的10年期无担保公司债未能标出，此前市场预估利率在1.50-1.55%。七年期债券以1.45%定价，高于市场预期的1.35-1.40%；五年期债券则以1.30%定价，落在市场预期1.25-1.30%的高点。
台电表示，五、七年券各发行80亿与48亿台币，总共发行128亿台币，较预计发行总额115亿台币增量11.3%。
自日本福岛核灾后，台湾第四座核能电厂是否继续兴建并运转成为当前重要议题。由于政府此前释出将于今年公投的立场，令这个延宕20多年的争议，可望于今年内出现决定性的结果。台电已在核四投入2,640亿台币的经费，一旦停建，该投入资金将转为负债，令公司净值转为负数。
台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。