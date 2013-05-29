更新版 1-新债招标：台湾台电10年无担债罕见未标出，受利率风险与核四停建变数影响

* 台电10年无担债罕见流标，因买盘下标过度分散

* 台电认为标售不理想，若状况持续将采银行借款应变

* 承销商指台电已失去公司债发行参考指标地位 (新增公司与承销商说法)

路透台北5月29日 - 台湾最大公司债发行单位--台电标售的10年期无担保公司债罕见地未能标出，公司财务部门人士周三表示，主要是因为买盘在意长期利率风险，且忧虑台湾第四座核能电厂前景。在下标过度分散、无法取得足够发债量的考量下，因此决定让10年券流标。

该不愿具名的台电人士称，虽然今年两次标售的利率都不甚理想，但还是在可接受的范围之内。下次还是会规划10年期的券种进行标售。倘若还是不理想，台电也可改采以银行借款等其他方案支应资金需求。

“你们(买盘)观望，我们也在观望啊，还没到饥不择食的地步。”该人士说。

对于核四停建的敏感议题，该人士认为，停建与否兹事体大，但不管结果如何，台电都是百分之百的国营企业，政府必须要出面解决。

“市场的不确定因素还挂在那边，若无法解决，我们就必须忍受较高的利率。”该人士说。

对于台电今年发债屡不顺遂，一证券商承销主管认为，过去台电一向是公司债发行最主要的参考指标，但这次连10年券都发不出来。“崩盘、一败涂地了。”

他认为，台电在核四问题疑虑未解决前，已经不适合当指标券，该角色将由台积电 、中油的公司债代替。

台电稍早公布，本次标售的10年期无担保公司债未能标出，此前市场预估利率在1.50-1.55%。七年期债券以1.45%定价，高于市场预期的1.35-1.40%；五年期债券则以1.30%定价，落在市场预期1.25-1.30%的高点。

台电表示，五、七年券各发行80亿与48亿台币，总共发行128亿台币，较预计发行总额115亿台币增量11.3%。

自日本福岛核灾后，台湾第四座核能电厂是否继续兴建并运转成为当前重要议题。由于政府此前释出将于今年公投的立场，令这个延宕20多年的争议，可望于今年内出现决定性的结果。台电已在核四投入2,640亿台币的经费，一旦停建，该投入资金将转为负债，令公司净值转为负数。

台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)