《企业并购焦点》Sprint和软银与美国当局达成协议，解决合并案引发的国家安全疑虑--消息

* 美国将成立由四人组成的国家安全小组--消息人士

* Sprint一名董事会成员将进驻该小组--消息

* 美国国家安全方面的协议将在周三稍晚公布--消息

* 华为抨击这是“政治操弄、保护主义”

路透华盛顿/东京5月28日 - 知情人士表示，美国移动运营商Sprint Nextel 和日本软银 同美国当局达成协议，解决软银收购Sprint控股权所引发的国家安全疑虑。这起收购交易的规模达201亿美元。

一名消息人士称，协议内容包括，两家公司合并后，美国政府将对Sprint在某些情况下的新设备采购拥有否决权。

美国政府也将成立一个由四人组成的监督委员会，以确保两家公司遵守国家安全承诺。消息人士表示，一名Sprint董事会成员将参与该委员会；消息人士因相关讯息尚未公开而不愿具名。

四名消息人士对路透表示，这宗高度不寻常的协议可能会在美国时间周三一早正式公布；该协议拟定于美国担忧中国从事间谍活动之际。

日本移动通讯服务营运商软银去年10月同意收购Sprint的70%股权，这项交易面临来自美国卫星电视服务供应商Dish Network Corp 的竞争，Dish于上月对Sprint发起255亿美元的收购要约。

目前尚无法取得Sprint的评论，软银周三拒绝置评。

**Dish提出警告、华为表示不满**

Dish已经在华盛顿多家报纸刊登整版广告，称软银与Sprint合并将威胁美国国家安全。

美国参议员舒默周五对于软银计划收购Sprint多数股权表达了强烈担忧，警告称此并购案可能使美国更容易遭到中国的网络攻击。

消息人士表示，软银与美国当局达成协议，如果软银在2016年底前完成交易，将移除Sprint及Clearwire Corp 所使用的中国华为 设备。软银社长孙正义曾表示，如果美国监管机构提出要求，他将撤除中国中兴通讯 所生产的设备。

Dish周二重申其警告，称软银和Sprint结合将会带来国安方面的风险。

“我们认为，在把具有国家重要战略意义的资产--例如Sprint的光纤干线及无线通讯网络--交付给与中国关联重大的海外企业的过程中，美国政府应当深思熟虑，”Dish发言人Bob Toevs表示，“在海外对我国网络基础设施的攻击持续增加之际，这方面的监督与负责至关重要。”

华为驻美国的发言人William Plummer在一封电子邮件中指出，“无论谁成功收购Sprint，Sprint未来采购产品将有部分是来自中国，就和美国电话电报公司 及Verizon 等运营商一样。所有电信基础设备供应商，无论总部位于何处，都是在中国进行研发、编写软体及制造设备。”

Plummer并指出，“认为根据企业总部所在地来排斥这些供应商、便能提升安全的各项建议，若不是无知就是驼鸟心态。”

他表示，“任何真心想让美国网络和数据更安全的人，反而应该把焦点放在无关政治的、不专断的全球和产业供应链及营运标准上，以此为所有人提高网络安全标准。其他任何做法都只是政治操作及保护主义。”

业界专家表示，在Sprint选择最终买家以及美国外资审议委员会(CFIUS)完成评估前，美国联邦通信委员会不太可能做出任何裁决。Sprint股东预定6月20日对软银的收购提议进行投票。(完)