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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 15:57 BJT

韩国汇市：外资抛售公债期货打压韩国公债大幅走低，韩元亦挫跌

“外资抛售了太多公债期货，我看得头昏眼花，”一本地券商表示。

投资者和交易员表示，外资抛盘似乎是在反映隔夜美国公债收益率飙涨。韩国综合股价指数 升破关键心理关口2,000点，这进一步打压外资对韩债的胃纳。

“外资抛售的程度难以理解；如果决策者犯错，美国经济可能转为下滑，”另一名本地银行交易员称，并指出周三跌势可能在未来数日提供逢低承接的机会。

韩元兑美元 在周三本地市场收盘时降至近七周低点1,132.9，反映美元全线走强，因美国经济指标优于预期，激发美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快会削减货币宽松计划的押注。

韩国综合股价指数上升0.8%至2,001.20点。外资周三买超3,610亿韩元。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,132.9 1,126.9

日圆/韩元 11.0956/1047 11.0383/462

韩国公债期货 * 106.28 106.64

五年期公债收益率 2.85% 2.73%

三年期公债收益率 2.75% 2.64%

韩国综合股价指数 2,001.20 1,986.22

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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