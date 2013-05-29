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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 16:23 BJT

金属期市：伦铜受美元走强拖累下跌，但中国强劲需求提供支撑

0720GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7246.50 -75.50 -1.03 -8.61

上海期铜 52290 -10 -0.02 -9.34

LME期铝 1847.00 -5.50 -0.30 -10.82

上海期铝 14640 45 +0.31 -4.59

LME期锌 1859.00 -12.00 -0.64 -9.91

上海期锌 14520 -1025 -6.59 -6.59

LME期镍 14847.00 -28.00 -0.19 -13.45

LME期铅 2106.00 -13.00 -0.61 -10.00

上海期铅 14050.00 40.00 +0.29 -7.87

LME期锡 21020.00 -105.00 -0.50 -10.17

LME/上海套利价差^ -501

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/王翔琼; 审校 蔡美珍)

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