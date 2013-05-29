中国债市：利率互换转涨，美国强劲经济数据抬升海外风险偏好

路透北京5月29日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三转涨，中长端更明显一些。市场人 士表示，美国公布经济数据强劲，海外风险偏好抬升，加之国内五年国债招标需求不强，均推升了IRS市场的 做多情绪。 “IRS中长上了一些，早上就跟着美债收益率在涨，五年国债招标的需求也不强，”北京一大型银行交易 员称。 不过，他也指出，国内基本面现状尚不支撑IRS大幅向上的空间，预计IRS短期内或窄幅波动，等待进一步 的指引。 上海一外资银行交易员也补充说，无论是美国，还是中国，经济复苏的进程都不会一帆风顺，有反复的可 能性，不宜轻易做多。 最新数据显示，美国3月房价涨幅为近七年来最大，因受到春季购房旺季的提振；此外消费者信心也明显 增强，表明经济复苏具有一定韧性。 周二，美国公债收益率升至13个月高位，因股市再创新高，且投资人担心美联储可能放缓大规模购债计划 ，在财政部的两年期公债标售中不愿买入更多。10年期和30年期公债都势将录得2009年12月来最大月度跌幅。 财政部周三招标发行的五年期固息国债中标利率完全符合市场预期。交易人士认为，国内经济复苏动力不 足的现状，仍一定程度利好于中长端利率债，不过当前五年期国债绝对收益偏低抑制了部分机构一级参与意愿 ，致今日新债投标倍数创年内各期限记账式国债招标次低水平。 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比): 三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周三 3.2738/3.3750 3.2413/3.3163 3.3375/3.4138 3.4925/3.5750 3.5040/3.7140 周二 3.2675/3.3725 3.2325/3.3075 3.3175/3.3975 3.4538/3.5400 3.4840/3.6840 ------------------------------------------------------------------------------------- 变化 +0.0063/+0.0025 +0.0088/+0.0088 +0.0200/+0.0163 +0.0387/+0.0350 +0.0200/+0.0300 注: 以上数据均为按季度计算报价。 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将 其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及 债务本金的交换。 中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3 月的2,697.69亿元降逾一成。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)