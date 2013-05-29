中国债市：现券收益率稳中略升，资金面和基本面令市场交投谨慎

路透上海5月29日 - 中国银行间债市周三现券收益率稳中略升，中长期个别券种上行幅度较为明显。交易员表示，今日五年期国债一级招标需求略显疲弱，带动同期限品种二级收益率走升幅度较为明显，而其它品种收益率则变化甚微。

他们并表示，市场整体僵持局面并未有明显打破，目前机构多数交易积极性仍旧不高，因宏观经济复苏乏力且政策预期并不强烈，或有待6月经济数据提供更多的交易指引。

华南一银行交易员称，在较为清淡的市况下，上午五年期国债发行结果不甚乐观，引发二级同期限品种抛盘，“今天五年期国债波动比较大，收益率上了大概2-3个bp，其他的没怎么动”。

他进一步表示，不过，市场整体买盘仍旧趋弱。月末时点，机构配置需求比较有限，短期市场都是交易盘引发的波动居多。在目前经济基本面预期偏弱，但政策预期并未显现的情况下，多数机构选择谨慎观望。

财政部周三招标发行的五年期固息国债中标利率完全符合市场预期。交易人士认为，国内经济复苏动力不足的现状，仍一定程度利好于中长端利率债，不过当前五年期国债绝对收益偏低抑制了部分机构一级参与意愿，致今日新债投标倍数创年内各期限记账式国债招标次低水平。

“美国国债收益率创新高，也多少令中国债市承压”，上海一银行交易员则表示，因为就目前情况看，资金面和基本面令债市谨慎情绪比较浓，“因此外围的任何风吹草动都会引起收益率的波动，也比较正常”。

美国公债收益率周二升至13个月高位，因股市再创新高，且投资人担心美联储可能放缓大规模购债计划，在财政部的两年期公债标售中不愿买入更多。

剩余期限约4.62年的固息国债130001券最新报价 为3.14%，上日尾盘为3.1055%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0535 3.7087

上日 3.3486 3.5423

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9809/2.9191

国债参考率报价 2.8545/2.8014

金融债参考率报价 3.3489/3.2856(完)

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