《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透北京5月29日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:23时,1美元=6.1273人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 4.47 0.425 1.72 市北高新 9.8 0.646 2.48 大众交通 5.08 0.643 1.29 永生投资 17.43 1.281 2.22 老凤祥 19.93 2.153 1.51 S中纺机 16.74 0.641 4.26 鼎立股份 12.56 0.703 2.92 氯碱化工 8.02 0.528 2.48 双钱股份 11.34 0.809 2.29 海立股份 7.26 0.625 1.90 浦东金桥 9.06 1.031 1.43 外高桥 16.39 1.205 2.22 ST联华 9.03 0.595 2.48 锦江投资 7.13 0.833 1.40 中路股份 13.36 0.784 2.78 金山开发 8.85 0.545 2.65 海欣股份 7.16 0.545 2.14 耀皮玻璃 6.32 0.54 1.91 大江股份 4.35 0.324 2.19 上柴股份 12.4 0.826 2.45 丹化科技 10.64 0.838 2.07 上海三毛 7.12 0.785 1.48 友谊股份 8.47 1.227 1.13 上工申贝 6.85 0.502 2.23 上海机电 8.05 1.061 1.24 宝信软件 17.35 1.507 1.88 上海物贸 4.9 0.501 1.60 自仪股份 6.89 0.606 1.86 上海普天 9.39 0.624 2.46 陆家嘴 11.96 1.377 1.42 华新水泥 14.21 1.777 1.31 锦江股份 13.53 1.558 1.42 鄂尔多斯 8.39 1.009 1.36 华电能源 2.71 0.333 1.33 SST天海 7.44 0.697 1.74 大名城 6.16 0.467 2.15 东方通信 5.62 0.516 1.78 黄山旅游 12.82 1.392 1.50 开开实业 10.48 0.792 2.16 海南航空 5.1 0.98 0.85 ST轻骑 4.86 0.293 2.71 振华重工 3.54 0.405 1.43 锦州港 3.96 0.401 1.61 九龙山 2.74 0.326 1.37 凌云股份 7.38 0.604 1.99 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷；审校 林高丽)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。