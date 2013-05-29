《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透北京5月29日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:23时,1港元=0.78924人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 12.32 16.17 0.97 深物业 8.89 7.37 1.53 南玻 11.18 6.90 2.05 深康佳 3.51 2.79 1.59 ST中华 4.19 1.56 3.40 ST中冠 9.50 4.62 2.61 深深宝 8.64 6.82 1.61 深华发 6.64 3.79 2.22 深赤湾 13.39 13.33 1.27 招商地产 30.18 27.17 1.41 特力 6.70 4.29 1.98 飞亚达 8.89 7.18 1.57 一致药业 31.07 29.03 1.36 深深房 3.91 3.05 1.62 ST盛润 8.26 6.14 1.70 深南电 4.49 2.81 2.02 深纺织 9.22 6.24 1.87 方大集团 5.30 2.98 2.25 深国商 23.90 12.98 2.33 深赛格 4.62 2.90 2.02 宝石 13.09 9.11 1.82 小天鹅 9.58 8.96 1.35 粤高速 3.19 2.82 1.43 晨鸣纸业 4.18 4.00 1.32 ST珠江 3.47 2.59 1.70 丽珠 43.19 38.37 1.43 美菱电器 4.07 3.96 1.30 大冷股份 9.18 6.66 1.75 粤电力 5.48 5.02 1.38 佛山照明 7.78 6.45 1.53 江铃汽车 18.17 21.91 1.05 沙隆达 9.86 5.47 2.28 苏常柴 8.56 5.10 2.13 威孚高科 41.72 31.53 1.68 古井贡酒 26.80 20.55 1.65 ST东海 7.40 5.20 1.80 长安汽车 11.21 10.36 1.37 京东方 2.72 2.24 1.54 鲁泰 9.27 8.56 1.37 本钢板材 3.38 2.87 1.49 张裕 40.80 39.03 1.32 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。