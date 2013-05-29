更新版 1-中国汇市：中间价续跌带动人民币收贬，恐慌性美元买盘入场加大市场分歧

* 人民币跟随中间价收跌 * 市场一度出现恐慌性美元买盘 * 市场波动加大，交投非常活跃 * 警惕为满足监管要求而补美元头寸的风险 (新增评论和收盘报价) 路透北京5月29日 - 人民币兑美元即期 周三随中间价续跌而收跌。隔夜美指 大涨，人民币中间价继昨日走跌后再下调38个点子。早盘疑似巨大客盘突然入场询价购买美 元，一度引发市场恐慌性美元买盘。市场波幅增大至100多个点子，价差亦加大，交投非常 活络。 交易员称，隔夜美指大涨，是今天人民币中间价继续回调的原因。美国经济复苏趋势较 明确，中间价两连跌，加上今天疑似巨大客盘入场询价美元，加大了市场对人民币走势的分 歧。 “今天一天都很忙，我们的交易量是平时的两倍。...早上传言有大额购汇，但其实没 有传说中那么多，今天市场波动很大，但是更多还是投机盘造成的。”上海一外资行交易员 称。 不过，另一位股份制行交易员称，20号文政策的影响已经开始显现，补头寸在目前的市 场上时刻是个危险，所以现在的人民币即期市场升值的空间不大了，但贬值的风险很大。 上海股份制行的交易员称，大家对人民币中间价的不确定的担忧在增加。买卖价差（Sp read ）很宽，波幅加大至100个点左右，显示了市场对人民币走势分歧的加大。 华南一股份银行交易员说：“很长时间未见市场如此大的波动，市场非常活跃，总体购 汇多于结汇。” 招商银行总行高级分析师刘东亮亦对路透说，今天人民币中间价回调得也不算多。人民 币未来仍是走升的趋势，如果从中间价看，不该有什么分歧。 他认为，人民币中间价表现得很明显，当美元贬值时，人民币中间价上调幅度较大；而 当美元升值时，人民币中间价回调幅度则较小。显示央行有一个强烈的升值意图在里面。因 此人民币从中间价看，升值的大方向仍然未变。 "人民币短期可能会出现明显波动，主要还是因为外管局的20号新规，现在已经到了临 近实施的阶段，一些银行开始买一些美元的头寸。但是具体买入量有多大，不好估计；但预 计即使大家去买美元，把人民币价格买下去了，也只是一个阶段现象。买盘结束后，人民币 还是会回到升值的通道。”他称。 刘东亮特别提醒，人民币继续升值，可能会吸引海外投机力量去尝试做空人民币，因为 现在看澳元跌幅较大，很多力量把做空澳元看成做空人民币的替代产品，包括之前铜价下跌 ，都反应包括中国在内的新兴市场并不能支撑大宗商品价格，很可能也难以支撑自身汇率。 “投机者会把人民币逆市升值，当成一个战略性的机会。就像当年索罗斯做空英镑、泰铢。 ” 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PB OC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1267 6.1215 -0.08% 中间价 6.1856 6.1818 -0.06% 日内相对于中间价最大波幅 0.96% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 114 6.1265 6.1379 2013年来即期升贬值幅度 1.69% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 1,115 1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日 1年期NDF 6.2395/15 6.2270 CNH即期 6.1265/85 6.1173 东京汇市日圆周三随着日股下滑而走坚，抑制了美元指数涨势，该指数目前徘徊在三 年高位附近。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央 行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美 元。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李航/李文科; 审校 曾祥进/林高丽)