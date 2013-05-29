《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透北京5月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:25时,1港 元=0.78924人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为7.66%,高于上 交易日收盘的6.42%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.21 5.42 0.98 建设银行 4.84 6.32 0.97 中国银行 2.97 3.73 1.01 农业银行 2.74 3.67 0.95 招商银行 13.61 15.88 1.09 中信银行 4.43 4.42 1.27 交通银行 4.76 6.03 1.00 民生银行 10.63 9.77 1.38 中国人寿 16.79 20.70 1.03 中国平安 40.24 58.75 0.87 中国太保 19.05 26.90 0.90 中信证券 13.15 17.48 0.95 新华人寿 25.36 27.70 1.16 海通证券 11.91 11.48 1.31 华能国际 6.56 8.31 1.00 大唐发电 4.88 3.37 1.83 华电国际 4.03 3.75 1.36 中煤能源 6.64 5.23 1.61 中国神华 20.78 25.65 1.03 中国石油 8.58 9.27 1.17 兖州煤业 14.64 8.13 2.28 中国石化 6.80 8.16 1.06 上海石化 6.30 2.61 3.06 中海油服 17.18 16.80 1.30 仪征化纤 6.43 1.78 4.58 中国铝业 4.14 3.03 1.73 江西铜业 21.33 15.38 1.76 洛阳钼业 9.23 3.10 3.77 紫金矿业 3.11 2.12 1.86 马钢股份 1.93 1.87 1.31 鞍钢股份 3.35 4.47 0.95 重庆钢铁 2.80 1.13 3.14 海螺水泥 17.37 26.50 0.83 洛阳玻璃 5.57 1.69 4.18 北人股份 9.72 3.50 3.52 中联重科 7.11 7.49 1.20 金隅股份 6.44 5.62 1.45 中国国航 5.48 6.71 1.03 东方航空 3.11 2.77 1.42 南方航空 3.53 3.86 1.16 中国远洋 3.42 3.39 1.28 中海集运 2.28 1.97 1.47 中集集团 12.25 13.92 1.12 中海发展 4.35 3.51 1.57 宁沪高速 6.06 9.22 0.83 深高速 3.26 3.00 1.38 成渝高速 3.18 2.47 1.63 皖通高速 4.10 4.10 1.27 广深铁路 2.80 3.61 0.98 中国南车 4.43 5.83 0.96 中国交建 5.07 7.44 0.86 中国铁建 5.22 7.64 0.87 中国中铁 2.88 4.11 0.89 长城汽车 38.20 38.55 1.26 比亚迪 37.73 34.95 1.37 广汽集团 10.13 8.63 1.49 青岛啤酒 39.86 55.45 0.91 广州药业 38.49 31.05 1.57 新华制药 4.99 2.09 3.03 海信科龙 8.03 5.07 2.01 南京熊猫 8.56 3.64 2.98 晨鸣纸业 4.18 3.15 1.68 上海医药 12.63 15.14 1.06 中兴通讯 12.40 12.94 1.21 东方电气 13.24 12.70 1.32 潍柴动力 23.66 29.90 1.00 东北电气 2.91 1.00 3.69 广船国际 11.19 7.29 1.94 经纬纺机 10.09 5.23 2.44 昆明机床 6.04 2.40 3.19 一拖股份 9.15 5.65 2.05 北辰实业 3.29 1.92 2.17 创业环保 9.53 3.26 3.70 中国中冶 2.06 1.59 1.64 金风科技 6.63 6.17 1.36 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷；审校 曾祥进)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。