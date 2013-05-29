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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 16:33 BJT

《汇市简讯》泰铢疲软、泰国公债收益率上扬，未受央行降息影响

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* 美元/泰铢持稳，泰国央行一如预期降息25个基点

* 美元偏多倾向仍主宰此间人气

* 外资抛售其他亚洲国家政府公债，亦扩及泰国政府公债

* 收益率(殖利率)上升4-5个基点，若此间投资人开始减仓，收益率恐进一步扬升

* 美元/泰铢最新报30.18-30.22，波动区间为30.10-30.21(完)

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