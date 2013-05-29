更新版 1-台湾汇市：台币放量收跌至10个月低位，观察隔夜美元是否持坚

(新增评论及细节) * 央行收盘作价来到10个月低位 * 台币量增随韩元等亚币走跌 * NDF美元/台币三个月期内全数转为溢价 * 明日现汇料挑战30元大关 路透台北5月29日 - 台币兑美元 周三收跌6.3分创逾10个月的收盘低位，为连 续第二日收低。美国经济数据转强打压风险胃纳，市场气氛强于出口商月底抛汇力道，令台 币两日来走低1.49角，且今日盘中实际交投已往30元大关靠拢。市场人士料今晚若美元持坚 ，台币实质交投明日有机会挑战30元关卡。 汇银人士表示，相对韩元 大跌，台币今日因出口商抛汇不断，限缩了贬幅。 然而外资的美元买盘也十分坚实，若外资买入美元意愿仍高，明日台币趋弱走势将难以反转 。不过逼近30元大关，交易员认为此重要心理关卡仍需韩元进一步走弱襄助以助台币有效跌 破站稳，否则盘中突破将容易拉回。 〞30元不见得是天险，外资集中资金就可以突破。〞一本地银行交易员称。 今日台币收跌约0.21%，仍落后韩元 跌0.53%。台币收在30.120为逾10个月来 收盘低位，前低为去年7月26日收报30.150。不计央行开盘及尾盘作价，台币盘中实质成交 区间集中在29.940-29.980。两主要经纪商合计交易量扩大至15.32亿美元。 市场人士预估，明日外资买进美元意愿仍高，且台湾央行尾盘作价拉低台币价位，显示 央行仍乐见台币进一步走弱，只是不希望速度太快。 本地现汇市场收盘后，美元指数 回跌，日圆也升破102元，国际美元似出现极短 线的修正，交易人士认为隔夜美元的表现仍是重点，将是明日开盘后台币走势的重要指引。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日变化显着，美元/台币三个月期以下全数 转为溢价，六个月期已经来到平盘附近，显示海外短期看多美元的气氛浓烈。本地台币现货 收盘后，指标美元/台币一个月期 报价已掼破30元关卡甚多，直接来到30.040 /060左右，较上日尾盘的29.933/945走高逾1角。 远汇交易员称NDF今日早盘尚见部分寿险卖出美元，但随着美元强势坚定，寿险已消失 无踪。一寿险交易室主管称，美元/亚币短期走强已几乎没有疑虑，持有大量美元部位的寿 险业者等于是受益者，当前〞一动不如一静〞，自然避险将是最好的策略。他表示，预料近 期于NDF市场将不会有太多来自寿险业的交易。 台湾股市 周三收高0.91%报8,337.9点，外资及陆资在台股买超26.7亿台币，由 卖转买。 新兴亚币周三几乎全面下滑，菲律宾披索 触及九个月低点，此前美国公布强 劲的经济数据，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍后可能放缓货币刺激举措步 调的臆测。 本周主要数据与国际事件包括周四美国公布上周初请失业金人数、4月成屋销售及第一 季实质国内生产总值(GDP)修正值；周五美国克利夫兰联邦储备银行总裁在美国联邦储备理 事会(美联储/FED)主办的金融稳定分析会议上发表讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.120 30.057 29.941-30.140 30.131 9.77 6.76 元太外汇经纪公司 29.958 29.925 29.938-29.999 29.999 5.55 2.99 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.055/0.075 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.015/0.015 -0.080/-0.050 (完)