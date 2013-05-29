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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 17:20 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，票券业买超6亿台币

路透台北5月29日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       81.00       83.50       -2.50
     票券业        6.00        0.00       +6.00
     证券业       21.00       24.50       -3.50

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