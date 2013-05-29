OECD报告：中国今年经济增长率预估值降至7.8%，呼吁进行改革

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
记者 药朝清；编译 艾茂林/石冠兰
路透北京5月29日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三将中国2013年经济增长率预估从8.5%下调至7.8%，与去年实际增速一致，因全球不确定性环境之下中国内需走软。
OECD发布最新的全球经济展望报告称，随着政策支持力度升温，中国经济增长率到2014年可能回升至8.4%。
3月时，OECD预计中国今明两年经济分别增长8.5%和8.9%，为主要国际性机构中最为乐观的预估。
2012年中国经济增速放缓至13年低位7.8%，受两大出口市场--欧盟和美国需求迟滞的影响。
国际货币基金会(IMF)周三稍早将中国经济增速预估从之前的8%调降至7.75%，指出世界经济和出口疲弱。
OECD称，进入2013年，国内需求转弱已成为拖累中国经济的主要因素，因库存积累明显减缓导致资本形成速度放慢，并且政府的反腐行动令消费降温。
“到2014年，世界贸易活动加快可能也会提振经济，增长率将回升到8.4%。由于出口市场份额增幅不及以往，经常账盈余可能再次收窄，”OECD称。
OECD预计，2014年中国经常账盈余与GDP之比将从2013年的预计比例2.3%降至1.4%。
中国第一季年度经济成长速度从前季的7.9%放缓至7.7%，但OECD预计受信用猛增及财政政策更具支撑作用影响，今年中期经济成长将重拾升势。
OECD指出，低通胀会为央行提供放松货币政策的空间，同时财政政策仍可能维持扩张。
OECD预计，2014年中国消费者通胀指数将从今年的2%小幅升高至2.4%。
该机构还指出，中国会面临源自房地产市场以及替代性融资增加的潜在风险。
中国政府已将今年经济增长目标设定为7.5%。中国政府认为这个成长水平足以支撑就业岗位创造，并能为实施改革提供空间以帮助经济可持续增长。
中国新一届领导层誓言将加快金融改革，并逐步放开僵化的户口政策，允许外来劳动力在户籍以外地区享受基本社会福利。
OECE呼吁中国拿出详细的改革路线图。
“需要拿出实施改革的详细时间表，特别是在放松利率管制、通过降低国内人口迁移障碍来加大就业市场灵活性以及增加建筑用地供应等领域，”OECD称。(完) (译文审校 杜明霞)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。