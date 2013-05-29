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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 18:05 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月29日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

 发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*华盛江泉集团   6       7  利率区间6.7%-6.9%     AA         5/31-6/4       东兴证券
              (附第5年末投投资人回售选择权/临沂市经济开发投资公司提供担保)
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兖州市惠民     10       8          5.90%         AA         5/28-6/3       国信证券
城建投资      (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金)
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溧水城镇       10       7          5.80%         AA         5/29-6/4       国信证券
建设投资       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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洛阳高新       4        7  利率区间6.50%-6.80%   AA-        5/30-6/5     新时代证券
实业总公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
======================================================================================
无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)

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