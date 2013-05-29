OECD报告：调降俄罗斯今明两年经济成长预估，但称通胀或已触顶

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透巴黎5月29日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三进一步调降对中欧及东欧多数国家和俄罗斯的经济成长增长前景，但称由于预计欧元区将有所改善，这些经济体正在适度地好转。
OECD指出，俄罗斯的通胀可能已经触顶，并将回归该国央行的目标区间。OECD呼吁俄罗斯制定长期通胀目标，以助控制通胀预期，并拉低长期利率。
OECD将俄罗斯2013年经济增长预期从3.8%调降至2.3%，因俄罗斯年初时在天然气和石油出口方面有所放缓。OECD预计俄罗斯明年经济成长3.6%，低于12月时预估的成长4.0%。
通胀率则料从2月的7.3%高峰缓和下来。
“随着收成欠佳和行政管理费增加的效应退去，通胀应能朝着央行(5-6%)的目标预间回落。这将提升实质家庭收入增长和消费，”OECD称。
OECD并称，石油收入支出的新限制暗示2013和2014年将出现温和的预算紧缩。
OECD指出，尽管市场预期下个月会降息，但短期利率应会维持不变；其并呼吁建立较有力的货币政策框架。
这应包括宣布2014年之后的通胀目标以控制通胀预期，并缩窄政策利率通道，来降低银行间利率的高波动性。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。