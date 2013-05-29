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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 17:49 BJT

OECD报告：调降俄罗斯今明两年经济成长预估，但称通胀或已触顶

路透巴黎5月29日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三进一步调降对中欧及东欧多数国家和俄罗斯的经济成长增长前景，但称由于预计欧元区将有所改善，这些经济体正在适度地好转。

OECD指出，俄罗斯的通胀可能已经触顶，并将回归该国央行的目标区间。OECD呼吁俄罗斯制定长期通胀目标，以助控制通胀预期，并拉低长期利率。

OECD将俄罗斯2013年经济增长预期从3.8%调降至2.3%，因俄罗斯年初时在天然气和石油出口方面有所放缓。OECD预计俄罗斯明年经济成长3.6%，低于12月时预估的成长4.0%。

通胀率则料从2月的7.3%高峰缓和下来。

“随着收成欠佳和行政管理费增加的效应退去，通胀应能朝着央行(5-6%)的目标预间回落。这将提升实质家庭收入增长和消费，”OECD称。

OECD并称，石油收入支出的新限制暗示2013和2014年将出现温和的预算紧缩。

OECD指出，尽管市场预期下个月会降息，但短期利率应会维持不变；其并呼吁建立较有力的货币政策框架。

这应包括宣布2014年之后的通胀目标以控制通胀预期，并缩窄政策利率通道，来降低银行间利率的高波动性。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)

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