CNH市场动态：离岸即期汇价续小步回跌，在岸离岸市场即期汇差收窄

路透香港5月29日 - 香港离岸人民币即期 周三继续跟随中间价小幅回落，市场交投较活络。交易员称离岸依旧紧随在岸人民币走势，中间价已两连跌，而隔夜美指大涨，近期需密切关注境外风险情绪及中国央行的政策。

交易员表示，早盘及下午1:00后均有大笔询价及美元买单，市场波幅增大至90个点子。下午泰国降息后，市场略有小幅回调。有交易员称，“近期CNH还是紧跟着onshore走，目前要看国内利率政策，如果中国央行保持不动，那人民币兑美元还是要升的。 ”

“今天不少中资银行买美元， 中午一点多差不多从6.1263迅速涨到6.1300，不过卖压在6.1300附近也很多。”一位外资银行外汇交易员称，隔夜美指大涨，美元走强，其他货币基本都在走跌，看来美国经济复苏趋势较明确，下一步要看中国央行的货币政策取向。

本地时间下午4:10时，离岸人民币 报6.1288，较上日收市价6.1220小幅走跌，盘中报6.1220-6.1310。今日人民币兑美元中间价 继昨日走跌后再下调38个点子，为6.1856元。

周三在岸及离岸市场人民币即期汇率差距收窄至20个bp之下，或反映在岸人民币汇率已接近或趋近市场均衡水平。

泰国央行周三将指标利率下调25个基点至2.50%。 美股周二大涨，美元兑欧元和日圆亦反弹，此前公布的美国经济数据强劲，巩固对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在未来几个月开始缩减刺激计划规模的预期。

中国人民币利率互换(IRS) 周三转涨，中长端更明显一些。市场人士表示，美国公布经济数据强劲，海外风险偏好抬升，推升了IRS市场的做多情绪。其中5年期在岸IRS 一度升至3.5500，而离岸IRS 3.5100，利差缩小，亦在一定程度上说明双方的预期接近。

香港恒生银行 周三发表研究报告称，过去一个月人民币兑美元中间价多次升至纪录高位，但受到两大因素影响，预计未来人民币升幅不会明显。由于人民币汇率仍被低估，加上预料中国内地经常账顺差于未来数年将会收窄等，因此预期未来人民币升势持续，但升幅温和，料未来两年其中间价 将徘徊于每美元兑6-6.2元人民币之间。

在NDF市场 方面，本地时间下午17:04时，美元/人民币一年期品种 报6.2400/6.2420，上日报6.2270。(完)

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