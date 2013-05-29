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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 17:46 BJT

香港个股：碧桂园委任富力地产前副总裁朱荣斌出任联席总裁

路透香港5月29日 - 中国房地产商--碧桂园控股有限公司 周三宣布，委任广州富力地产 前副总裁朱荣斌为联席总裁及执行董事，即日起生效。

碧桂园和富力地产均为以广东省为基地的房地产商。现年40岁的朱荣斌此前除担为富力副总裁外，亦为富力地产华南地区总经理。

朱荣斌将与莫斌共同出任碧桂园的总裁职务。

碧桂园今天收盘持平于4.53港元；富力地产微涨0.7%，报14.3港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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