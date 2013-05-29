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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 18:07 BJT

离岸人民币: 中银香港发行首笔以CNH HIBOR定价的人民币存款证　

路透香港5月29日 - 在香港6月即将推出离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)定盘机制之际，香港人民币清算行--中银香港 周三称，已为母行中国银行 香港分行发行了首笔以人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)定价的存款证(CD)，为市场提供更多浮息债务工具的选择。

近日，金融机构在离岸人民币市场纷纷推出以CNH HIBOR为定价基准的新交易，这些新变动亦标志着离岸人民币业务发展的新里程。

　 　　中银香港新闻稿并表示，此笔人民币存款证为期一年，按照每个付息日前两个工作日香港财资市场公会所公布的3个月CNH HIBOR定价，再加利差计算当期利息，并将通过债务工具中央结算系统托管和结算。

中银香港副总裁王仕雄称，中银香港将继续开创更多元化的人民币财资产品，来协助推动离岸人民币业务稳健发展。

香港金管局及财资市场公会上月宣布将于6月推出离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)定盘机制，为建置离岸市场指标收益率曲线的重要一步，将有利于贷款、衍生性商品等相关利率市场深化发展，满足市场的避险需求。(完) (记者 赵红梅; 审校 林高丽)

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