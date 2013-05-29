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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 17:59 BJT

标题新闻：日本4月经季调铜箔产出同比降3.8%至62,342吨，环比增4.8%-日本伸铜协会

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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